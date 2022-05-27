Рестораны McDonald’s могут открыться под новым брендом в Москве 12 июня

Рестораны сети McDonald's планируется открыть под новым брендом в Москве уже 12 июня. Об этом сообщает Москва 24 со ссылкой на свой источник.

Как сообщил источник, в первую очередь будет открыт ресторан, расположенный в центре российской столицы (около станции метро "Пушкинская"). При этом он не уточнил, под каким названием начнёт работать это заведение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что гости увидят привычное меню в ресторанах McDonald's, запущенных под новым брендом.

16 мая компания McDonald's объявила об окончательном уходе с российского рынка. Затем губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал оказать поддержку сети McDonald's при переходе под управление российского бизнеса. По его словам, многие поставщики готовы и дальше обеспечивать поставки продуктов в рестораны.

"Когда сеть запустится, мы окажем всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась", — сказал Воробьёв.