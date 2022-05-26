Экономист Разуваев назвал укрепление рубля причиной снижения ключевой ставки

Причина, по которой Центробанк России снизил ключевую ставку до 11%, простая. Это слишком сильное укрепление рубля, что бьёт по бюджету. Такое мнение выразил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев, комментируя новость Pravda.Ru.

Эксперт назвал действия ЦБ достаточно закономерными. Это поддержит экономику и стабилизирует положение на рынке акций и с инфляцией, считает он.

По мнению собеседника издания, цикл снижения продолжится, возможно, до 9% на конец года. А падение национальной валюты, которое последовало за снижением ставки, благоприятно для бюджета и рынка акций.

"Потому что там много дивидендных бумаг. Они сегодня должны были вверх пойти. Я решения ЦБ полностью поддерживаю, считаю, что у нас сейчас очень профессиональная команда", — заметил финансовый аналитик.

По словам финансиста ВШЭ Евгения Когана, снижение ставки с 14% до 11% вполне логично.

"Причина — то, что у нас за последнюю неделю наблюдалась не инфляция уже, а дефляция. Идет снижение уровня доходов населения. Поэтому ничего удивительного в данном факте я вообще не вижу", — сказал эксперт.

По его мнению, если события пойдут такими темпами и дальше, то, скорее всего, в ближайшее время ставка понизится даже 10% или даже 9% годовых. И это будет нормально.