Владимир Путин выступил на I Евразийском экономическом форуме. Президент РФ уверен, что Россия становится только сильнее из-за санкций.
Глава государства отметил, что наступило время для комплексной стратегии экономического развития ЕАЭС.
"Россия становится в чём-то сильнее из-за санкций. Иногда посмотришь на тех, кто уходит… Может, и слава богу. Мы займём их ниши", — сказал Путин.
Президент РФ объяснил, что Россия не собирается заниматься только импортозамещением. Цель страны, по словам Путина, — развитие в целом. Он подчеркнул важность инженерных и научных центров.
"Люди, которые ездили на шестисотых мерседесах, и будут на них ездить. Привезут из какой угодно страны", — заявил лидер РФ.
Путин отметил, что не видит ничего страшного в том, что в Армению переехала часть IT-специалистов из России.
Ранее председатель национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена.
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