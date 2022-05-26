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Автор Елена Былкина

Путин о шестисотых мерседасах: "Привезут из какой угодно страны"

Экономика

Владимир Путин выступил на I Евразийском экономическом форуме. Президент РФ уверен, что Россия становится только сильнее из-за санкций.

Путин о шестисотых мерседасах: "Привезут из какой угодно страны"

Глава государства отметил, что наступило время для комплексной стратегии экономического развития ЕАЭС.

"Россия становится в чём-то сильнее из-за санкций. Иногда посмотришь на тех, кто уходит… Может, и слава богу. Мы займём их ниши", — сказал Путин.

Президент РФ объяснил, что Россия не собирается заниматься только импортозамещением. Цель страны, по словам Путина, — развитие в целом. Он подчеркнул важность инженерных и научных центров.

"Люди, которые ездили на шестисотых мерседесах, и будут на них ездить. Привезут из какой угодно страны", — заявил лидер РФ.

Путин отметил, что не видит ничего страшного в том, что в Армению переехала часть IT-специалистов из России.

Ранее председатель национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов заявил, что программа импортозамещения в России полностью провалена.

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Автор: Елена Былкина
Темы владимир путин
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