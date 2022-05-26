Корпорация Google разослала некоторым российским интернет-провайдерам уведомления о том, что отключает сервера, благодаря которым осуществлялось ускорение загрузки сервисов компании, сообщает РБК, ссылаясь на источники на телекоммуникационном рынке РФ.
Google направила уведомления российским провайдерам о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, использующихся для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе YouTube.
По словам оренбургского провайдера "Радиосвязь", серверы были отключены ещё 19 мая, а через пару дней компания получила соответствующее уведомление от Google.
Ранее Федеральная служба судебных приставов России возбудила дело о взыскании с Google более семи миллиардов рублей за то, что компания проигнорировала решение суда и не удалила запрещённую информацию.
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