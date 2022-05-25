Стоимость бензина в Великобритании достигла максимума

Цены на бензин в Великобритании установили новый рекорд. По данным на среду, 25 мая, стоимость литра неэтилированного топлива выросла до 170,35 пенса, то есть до 1,25 доллара.

Как сообщили в ассоциации автомобилистов королевства RAC, предыдущий рекорд регистрировали в марте. Тогда литр бензина стоил 167,3 пенса. Также выяснилось, что в Британии достигли пика цены на дизельное топливо. Его можно приобрести за 181,35 пенса.

Ранее высокие цены на бензин зафиксировали в США. Часть граждан обвинила в резком подорожании топлива американского президента Джозефа Байдена.

"Поздравляю всех, кто голосовал за Байдена, вы получили всё, что заслуживаете", — написал в соцсетях американец JT.