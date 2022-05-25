Эксперты дали советы тем, кто брал доллары за 120 рублей: покупайте электронику

Как снизить потери тем, кто покупал доллары за 120 рублей в надежде, что они вырастут в стоимости ещё больше, рассказали в контрольно-счётной палате Челябинска, об этом пишет kursdela.biz.

Отмечается, что южноуральцы увлеклись покупкой иностранной валюты в не самое лучшее время, и теперь, когда доллар упал, они стали нести большие финансовые потери.

Для их снижения челябинцам рекомендуют приобретать товары за валюту. Это позволит снизить разницу между курсами и частично компенсировать потери. При покупке, например, электроники за доллары можно даже сэкономить часть семейного бюджета.

Специалисты заметили, что есть и другой вариант: можно дождаться отмены ограничений Банка России, когда доллар вновь будет расти при свободном курсе и превысит отметку в 90 рублей.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что рубль уже максимально укрепился. Аналитики объяснили, что доллар и евро больше не будут падать. Предельные показатели курса валют достигнуты. Специалисты рассказали, что в ближайшее время можно ожидать постепенного роста стоимости иностранной валюты. Импорт и потоки капитала будут адаптироваться к текущим условиям.