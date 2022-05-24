Эксперты заверили, что в России не будет дефицита лосося

Уход компании "Санта Бремор" с российского рынка не значит, что рыбные прилавки в РФ опустеют, заявили эксперты ТГ "Трепанг ДВ". Специалисты заверили, что дефицита лосося в стране не будет, об этом пишет zr.media.

Они объяснили, что освободившиеся места займут новые торговые марки.

Аналитики сделали акцент на том, что с учётом реальной покупательской способности и собственных объёмов вылова и производства, а также сохраняющейся возможности импорта из ряда стран, предпосылок для дефицита сырья для производства продукции из красной рыбы в России в настоящее время вообще нет.

Ранее в Ассоциации добытчиков минтая заявили, что импорт рыбы в Россию сократится примерно на треть по итогам 2022 года. Специалисты отметили, что отечественные рыболовы не смогут заместить зарубежные поставки по ряду направлений, в первую очередь — лососю и тунцу.

По данным проведённого анализа, общая стоимость рыбного импорта в Россию в 2021 году составила 2,1 миллиарда долларов, в 2022 году она может сократиться до 1,5 миллиардов.