Совет директоров "Газпрома" рассмотрит вопрос включения в свой состав главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева. Соответствующий вопрос внесён в повестку годового собрания акционеров холдинга.
"Включить по усмотрению совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО "Газпром": Патрушева Дмитрия Николаевича, министра сельского хозяйства РФ", — говорится в материалах компании.
Проведение годового собрания акционеров "Газпрома" запланировано на 30 июня.
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