Совет директоров "Газпрома" рассмотрит вопрос включения в свой состав главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева. Соответствующий вопрос внесён в повестку годового собрания акционеров холдинга.

"Включить по усмотрению совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО "Газпром": Патрушева Дмитрия Николаевича, министра сельского хозяйства РФ", — говорится в материалах компании.