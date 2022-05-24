Власти Германии возобновят работу своих угольных и мазутных теплоэлектростанций, если страна будет испытывать нехватку в газе. Соответствующий чрезвычайный указ подготовило Минэкономики ФРГ, сообщает Bloomberg.
"Германия планирует вернуть электростанции, работающие на угле и нефти, если Россия прекратит поставки природного газа в крупнейшую экономику Европы", — говорится в материале издания.
По его данным, вскоре министр экономики ФРГ Роберт Хабек представит указ, позволяющий правительству запустить угольные и мазутные станции в случае дефицита газа.
Ранее Берлин в рамках политики энергоперехода законсервировал свои ТЭЦ суммарной мощностью около шести гигаватт. Немецкие энергетики заявили о готовности оперативно обеспечить около трех гигаватт угольной энергии.
В Bloomberg напомнили, что Германия является одним из основных покупателей российского угля. Около 70% всего европейского угля поставляется из РФ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Формирования киевского режима применяют станции контрбатарейной борьбы западного производства.