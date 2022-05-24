Toyota приостановит работу заводов в Японии из-за нехватки комплектующих

Автомобильный концерн Toyota из-за нехватки комплектующих, вызванной карантином в Китае, на несколько дней приостановит работу 10 своих заводов в Японии. Об этом сообщила сама компания.

"Из-за нехватки комплектующих мы решили приостановить работу в мае и июне", — отмечается в сообщении.

В Toyota пояснили, что необходимые материалы не поступили на заводы из-за локдауна, объявленного властями Шанхая в связи с недавней вспышкой коронавирусной инфекции. Из-за этого в период с 25 по 27 мая концерн приостановит работу 16 линий на 10 заводах, а с 1 по 3 июня — ещё четырёх линий на трёх предприятиях.