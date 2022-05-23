Депутат Ананских: Польша ведёт себя совершенно неадекватно в газовой отрасли

Поляки в последнее время ведут себя совершенно неадекватно. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по энергетике Игорь Ананских, комментируя Pravda.Ru решение Варшавы разорвать подписанное в 1993 году межправительственное соглашение с РФ о поставках газа.

Депутат Ананских заявил, что поляки в последнее время ведут себя некорректно, неадекватно и совершенно не воспринимают никакие международные договоры и конвенции. Он отметил, что договор с "Газпромом" — это двухсторонний документ, а значит, у обеих сторон есть свои права и обязанности.

"Поэтому разрывание соглашения в одностороннем порядке, безусловно, несёт убытки "Газпрому", которые, я не сомневаюсь, "Газпром" выставит в суде или каким-то другим образом", — заявил Ананских.

Депутат прокомментировал также и требование Польши к Норвегии, у которой они просят поделиться прибылью от продажи газа. Ананских убеждён, что Варшава не стала бы с такой "просьбой" обращаться к США, потому что заранее знает, какой ответ бы получила.

"Обратились бы к президенту США с требованием поделиться с Польшей незаслуженной прибылью, которую получила Америка от продажи в Европу СПГ. И я бы посмотрел на реакцию США, что они скажут по этому поводу. Норвежская сторона, конечно, достаточно скромно ответит, в отличие от президента США", — сказал Ананских.

Депутат подчеркнул, что Варшава действует недипломатично и неуважительно к другой стороне, а "Газпром" сможет подать в суд из-за разрыва двухстороннего договора в одностороннем порядке.

"На это есть международные суды, международные требования и недополученная прибыль. Я думаю, что всё вместе взятое и получит Польша в ближайшее время", — заключил депутат.

В понедельник представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что власти Варшавы приняли решение разорвать подписанное в 1993 году межправительственное соглашение с РФ о поставках газа в республику.

"Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать", — заявил Наимский.