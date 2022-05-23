МЧС ДНР в районе ж/д вокзала разминировало территорию от мин и неразорвавшихся боеснарядов. Сапёры с обученными собаками обследовали платформы и прилегающую к вокзалу территорию и ж/д пути.
После этого ремонтники "Донецкой железной дороги" стали восстанавливать 3-й путь, предназначенный для грузовых перевозок. Этот путь идёт вдоль побережья Азовского моря в Мариупольский порт, сообщил замначальника станции Дебальцево.
По его словам, они уже завтра планируют закончить эту работу и дальше будут продвигаться уже быстрее.
Отмечается, что между двумя стрелочными переводами всего произошло около двадцати взрывов, и в итоге было повреждено ж/д полотно.
"В порту разрывов железнодорожного полотна было в несколько раз меньше", — подытожил заместитель начальника Дебальцево.
Вторая ремонтная бригада занимается восстановлением ж/д полотна в районе села Сартана и тоже двигается к Мариуполю.
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