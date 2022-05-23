В Мариуполе разминировали ж/д вокзал и начали восстанавливать пути

МЧС ДНР в районе ж/д вокзала разминировало территорию от мин и неразорвавшихся боеснарядов. Сапёры с обученными собаками обследовали платформы и прилегающую к вокзалу территорию и ж/д пути.

После этого ремонтники "Донецкой железной дороги" стали восстанавливать 3-й путь, предназначенный для грузовых перевозок. Этот путь идёт вдоль побережья Азовского моря в Мариупольский порт, сообщил замначальника станции Дебальцево.

По его словам, они уже завтра планируют закончить эту работу и дальше будут продвигаться уже быстрее.

Отмечается, что между двумя стрелочными переводами всего произошло около двадцати взрывов, и в итоге было повреждено ж/д полотно.

"В порту разрывов железнодорожного полотна было в несколько раз меньше", — подытожил заместитель начальника Дебальцево.

Вторая ремонтная бригада занимается восстановлением ж/д полотна в районе села Сартана и тоже двигается к Мариуполю.