Без российского газа производство BMW тут же остановится

Без российского газа производство BMW в Германии моментально остановится.

Об этом сообщил член совета директоров мирового автогиганта Милан Неделькович.

Автомобильная индустрия в ФРГ мгновенно остановится не только в случае прекращения поставок газа из Российской Федерации, но даже в случае их незначительного перебоя, сказал член совета директоров BMW.

"На нашу индустрию приходится около 37% доли от всего потребления природного газа в Германии. Не только BMW, но весь сектор встанет", — подытожил Неделькович в интервью изданию Reuters.

Сейчас компания BMW спешно изучает новые инвестиции в солнечную, геотермальную и водородную энергетику, чтобы снизить свою зависимость от природного газа.

Автогигант также определяет, где он может поставить солнечные батареи на свои фабрики, и разрабатывает планы с местными властями по транспортировке водорода на автозавод в городе Лейпциге.