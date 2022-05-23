Без российского газа производство BMW в Германии моментально остановится.
Об этом сообщил член совета директоров мирового автогиганта Милан Неделькович.
Автомобильная индустрия в ФРГ мгновенно остановится не только в случае прекращения поставок газа из Российской Федерации, но даже в случае их незначительного перебоя, сказал член совета директоров BMW.
"На нашу индустрию приходится около 37% доли от всего потребления природного газа в Германии. Не только BMW, но весь сектор встанет", — подытожил Неделькович в интервью изданию Reuters.
Сейчас компания BMW спешно изучает новые инвестиции в солнечную, геотермальную и водородную энергетику, чтобы снизить свою зависимость от природного газа.
Автогигант также определяет, где он может поставить солнечные батареи на свои фабрики, и разрабатывает планы с местными властями по транспортировке водорода на автозавод в городе Лейпциге.
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