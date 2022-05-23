Новым названием McDonald’s в России станет Mс

Новым названием американского общепита McDonald's в Российской Федерации станет Mс.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник на ресторанном рынке.

"Около 600 ресторанов McDonald's перешли к франчайзи-партнеру сети, который ранее управлял 25 заведениями. Судя по всему, компания заинтересована вернуться в Россию", — отметил источник.

По словам инсайдера, в разработке нового проекта поучаствовала материнская компания. При этом меню в ресторанах сильно не поменяется, а буква "M" может остаться в том же виде, в каком россияне её знают.

Также сообщается, что Starbucks ликвидирует российское юридическое лицо "Кофе Сирена", сообщает в Интернете источник, работающий в компании.

Все сотрудники будут сокращены в течение 3 месяцев.