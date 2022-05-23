EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

Bloomberg: Европу ждёт энергетический коллапс уже в конце 2022 года

Экономика

Энергия в Европе продолжает дорожать, и гражданам ЕС пора готовиться к большим потрясениям в конце года, пишет аналитик Bloomberg Хавьер Блас.

Bloomberg: Европу ждёт энергетический коллапс уже в конце 2022 года

Из-за антироссийских санкций растёт стоимость нефти, газа и угля в Европе. Западные политики настолько озабочены ценами на углеводороды, что забыли про электричество, отметил Блас. Если результат нефтяного кризиса виден экономистам сразу, то последствия энергетического кризиса будут ощутимы позднее, но они ошеломят, уверен специалист.

Уже сейчас фьючерсы на электроэнергию дорожают на 40%, цена превысила декабрьскую, хотя холода недавно отступили.

"Коммунальные предприятия покупают электроэнергию на месяцы вперед, и текущее повышение стоимости фьютчерсов способствует значительному увеличению розничных цен к концу года", — предупреждает эксперт.

Среди жителей Европы начинается паника из-за будущих непомерный счетов за электричество. Аналитик уверен, что в конце осени Европу настигнет самый настоящий экономический коллапс из-за энергетического кризиса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Уткин
Темы европа
Sberbank
Новости
Дзермант: "Зеленский мог пообещать Польше часть Украины"
Onet: поток украинских беженцев в Польше создаёт угрозу гуманитарного кризиса
Погибшего на Украине солдата похоронили в Батайске: сын спрашивает, где папа
МИД РФ призывает отменить санкции в обмен на поставки украинского зерна
Политолог Ежов: танки Польши "создали имиджевые потери для ФРГ и Шольца"
Песков: вряд ли можно говорить об обмене Медведчука на боевиков с "Азовстали"
Ераносян: Порошенко до зубов вооружал ВСУ "Покемонами" и "Стугнами"
Укровояки обратились к Зеленскому: "Не хотим быть пушечным мясом"
Сапёр из ДНР: ВСУ оставили осколочные мины с растяжками в Мариуполе
Глава Луганской ОВА: чтобы выбить русских из села в ЛНР, нужно "положить" армию
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"

Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.

Зеленский: одной из сильнейших армий мира ВС Украины "сломали хребет"
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Норвегия отклонила призыв Польши делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Мир. Новости мира
Генерал армии США Милли: риск серьёзного конфликта с Россией растёт
Силовые структуры
Аналитик Купер: группировке ВСУ в Лисичанске и Северодонецке наступает конец
Людмила Черткова Украина войдёт в ЕС и НАТО, но не как Украина Людмила Черткова Любовь Степушова Зеленский сдал полякам бывшую Украину Любовь Степушова Инна Новикова "Подземный гарнизон": Как хочется жить! О героях СССР и ушлёпках "Азовстали" Инна Новикова
Силовые структуры
На Украине мгновенным ударом уничтожены минимум 50 единиц военной техники
Новости Украины
Зеленский сдал полякам бывшую Украину
WarGonzo: "В украинский Павлоград прибыло два батальона польской пехоты"
Силовые структуры
WarGonzo: "В украинский Павлоград прибыло два батальона польской пехоты"
Последние материалы
Ераносян: Порошенко до зубов вооружал ВСУ "Покемонами" и "Стугнами"
Укровояки обратились к Зеленскому: "Не хотим быть пушечным мясом"
Сапёр из ДНР: ВСУ оставили осколочные мины с растяжками в Мариуполе
Глава Луганской ОВА: чтобы выбить русских из села в ЛНР, нужно "положить" армию
Стремидловский: Зеленский хочет втянуть поляков в конфликт за "особый статус"
Командование ВСУ направило в "котёл" под Лисичанском новые подразделения
Bloomberg: Европу ждёт энергетический коллапс уже в конце 2022 года
Пушилин: "Пленные с "Азовстали" содержатся в ДНР, их будут судить в республике"
В Запорожье ракетным ударом уничтожены девять спецназовцев подразделения "Корд"
Минобороны: российские системы ПВО сбили три украинских штурмовика Су-25
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников