Bloomberg: Европу ждёт энергетический коллапс уже в конце 2022 года

Энергия в Европе продолжает дорожать, и гражданам ЕС пора готовиться к большим потрясениям в конце года, пишет аналитик Bloomberg Хавьер Блас.

Из-за антироссийских санкций растёт стоимость нефти, газа и угля в Европе. Западные политики настолько озабочены ценами на углеводороды, что забыли про электричество, отметил Блас. Если результат нефтяного кризиса виден экономистам сразу, то последствия энергетического кризиса будут ощутимы позднее, но они ошеломят, уверен специалист.

Уже сейчас фьючерсы на электроэнергию дорожают на 40%, цена превысила декабрьскую, хотя холода недавно отступили.

"Коммунальные предприятия покупают электроэнергию на месяцы вперед, и текущее повышение стоимости фьютчерсов способствует значительному увеличению розничных цен к концу года", — предупреждает эксперт.

Среди жителей Европы начинается паника из-за будущих непомерный счетов за электричество. Аналитик уверен, что в конце осени Европу настигнет самый настоящий экономический коллапс из-за энергетического кризиса.