Hürriyet: опустевшие торговые центры России займут бренды из Турции

После ухода из России западных брендов в отечественных торговых центрах освободилось около 3 млн кв. м площадей. Уже скоро их могут занять турецкие бренды.

Делегации России и Турции уже в течение двух месяцев обсуждают замену ушедших из РФ брендов на турецкие, и сейчас началась новая фаза переговоров, рассказал президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

Турецкое издание Hürriyet сообщает, что речь идёт о площади, равной 420 футбольным полям.

"Существует уникальная возможность развития для брендов, которые впервые придут в Россию. От Калининграда на западе до Владивостока на востоке", — приводятся в материале слова Москаленко.

Турки рассчитывают занять часть оставленного западом российского рынка, не слишком беспокоясь о санкциях, пояснил российский журналист Борис Рожин. В условиях серьезного экономического кризиса доходы с российского рынка позволят Турции поддержать свою экономику. РФ, в свою очередь, на этапе перестройки логистических цепочек сможет избежать лишних проблем с нехваткой некоторых бытовых товаров.