В Китае прямо назвали США "ненадежным партнёром" после заморозки активов России

После того, как правительство США заблокировало активы России, иностранные инвесторы больше не смогут доверять Вашингтону, пишут китайские СМИ.

Эксперты проправительственной газеты Global Times назвали решение Вашингтона о заморозке российских госактивов "смертным приговором" финансовой системе Соединённых Штатов.

"США больше не являются безопасным местом для хранения резервов", — прямо утверждают авторы материала.

По словам специалистов, когда из корыстных политических интересов отбираются государственные и частные иностранные счета, политикам бесполезно убеждать зарубежных инвесторов в безопасности капиталовложений.

Аналитики напомнили, что глобальная финансовая гегемония Соединённых Штатов всегда была двухсторонней. Штаты предоставляли услуги миру, но сами сильно зависели от внешней поддержки.

"Желание пользоваться санкциями в качестве геополитического инструмента против соперников станет похоронным звоном для финансовой гегемонии США", — резюмируется в статье.