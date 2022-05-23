После того, как правительство США заблокировало активы России, иностранные инвесторы больше не смогут доверять Вашингтону, пишут китайские СМИ.
Эксперты проправительственной газеты Global Times назвали решение Вашингтона о заморозке российских госактивов "смертным приговором" финансовой системе Соединённых Штатов.
"США больше не являются безопасным местом для хранения резервов", — прямо утверждают авторы материала.
По словам специалистов, когда из корыстных политических интересов отбираются государственные и частные иностранные счета, политикам бесполезно убеждать зарубежных инвесторов в безопасности капиталовложений.
Аналитики напомнили, что глобальная финансовая гегемония Соединённых Штатов всегда была двухсторонней. Штаты предоставляли услуги миру, но сами сильно зависели от внешней поддержки.
"Желание пользоваться санкциями в качестве геополитического инструмента против соперников станет похоронным звоном для финансовой гегемонии США", — резюмируется в статье.
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