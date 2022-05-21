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Автор Елена Федорова

Костенко: кредитная политика в России загоняет людей в долговую яму

Экономика

Депутат Госдумы Наталья Костенко заявила, что кредитная политика в России работает таким образом, что люди берут всё больше займов, залезая в долговые ямы. Такая практика только повышает уровень закредитованности населения.

Костенко: кредитная политика в России загоняет людей в долговую яму

Своё мнение эксперт выразила в беседе с argumenti.ru, заметив, что Президент РФ Владимир Путин очень сильно озабочен этим вопросом.

"Уровень закредитованности в России связан с высокой доступностью займов для граждан, когда кредиты получают безработные, и не получают начинающие предприниматели или люди, однажды допустившие просрочку платежа", — объяснила она.

Костенко рассказала, какие изменения требуются, чтобы решить эту проблему.

"Нужно развивать такие форматы, как кредитные каникулы и реструктуризация (а не рефинансирование) долгов граждан, страхование. Чтобы человек понимал, случись с ним что, банк всё сделает, чтобы он встал на ноги и смог отдать ему долг, а потом взять у него же ещё один", — резюмировала она.

Ранее бывший председатель Комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике, экономист Игорь Лавровский рассказал, какой доход нужно иметь, чтобы легко выплачивать кредит, как распознать финансового экстремиста и планирует ли Центробанк менять сферу потребительского кредитования.

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Автор: Елена Федорова
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