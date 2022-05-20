Американские журналисты обратили внимание на взрывной рост стоимости мяса. Также в СМИ отметили подорожание энергоресурсов и кормовых культур.
"Это чудовищно. На данный момент в конце туннеля нет света. Британская свиноводческая индустрия никогда не будет прежней", — сказала хозяйка свиной фермы Кейт Мур, слова которой передаёт Bloomberg.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций, с 2022 года индекс стоимости мяса вырос на 10%. В США зафиксировали рекордные цены на бекон, куриные грудки и фарш из говядины. Аналитик Тим Кох предположил, что немецким бизнесменам придётся увеличить стоимость свинины.
Ранее финансовый советник Иван Капустянский заявил, что антироссийские санкции негативно повлияют на экономику Евросоюза. Граждане стран-членов начнут критиковать политиков, предупредил эксперт.
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