США хотят вывезти зерно Украины через Белоруссию и готовы снять санкции с Минска

Соединённые Штаты хотят вывезти украинское зерно через Белоруссию и даже готовы снять часть санкций с Минска.

Wall Street Journal пишет, что Вашингтон намерен предложить отменить санкции на экспорт калийных удобрений на 6 месяцев, если президент Белоруссии Александр Лукашенко согласится на перевозку украинского зерна через территорию страны.

Зерно хотят доставлять железнодорожным путём в литовскую Клайпеду. Если план Белого дома сработает, Штаты смогут запастить и удобрениями, и зерном. Напомним, удобрения Белоруссия производит в больших количествах.

Раньше президент Джозеф Байден заявлял, что ищет способ вывезти 20 миллионов тонн зерна из Украины, а на Совбезе ООН западные страны даже не стали отрицать, что Украина так расплачивается за полученное вооружение.