Компания из Нидерландов объявила о продаже Avito

Нидерландская компания Prosus объявила о намерении продать Avito и выйти из российского бизнеса. Конгломерат начал поиск покупателя.

"Prosus решила выйти из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя на наш пакет акций в Avito", — говорится в сообщении компании.

Нидерландский транснациональный конгломерат Prosus — европейское подразделение южноафриканской компании Naspers. Он объединяет сайты объявлений в различных странах и является главным акционером Avito.