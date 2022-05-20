Нидерландская компания Prosus объявила о намерении продать Avito и выйти из российского бизнеса. Конгломерат начал поиск покупателя.
"Prosus решила выйти из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя на наш пакет акций в Avito", — говорится в сообщении компании.
Нидерландский транснациональный конгломерат Prosus — европейское подразделение южноафриканской компании Naspers. Он объединяет сайты объявлений в различных странах и является главным акционером Avito.
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