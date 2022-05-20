Эксперт из США: Байден помог Путину избавиться от олигархов в России

Эксперт Скотт Риттер раскритиковал политику США в отношении России. Байден пытался надавить на Владимира Путина, но вместо этого сделал ему "грандиозный подарок".

Президент США Джо Байден не раз заявлял, что экономически раздавит Россию, но все действия Белого дома делают Кремль только сильнее. Виной всему "американская безмозглость", уверен американский аналитик Риттер .

"Безмозглые говорят: "Путин нуждается в олигархах, он работает на них". Да нет, Путин их ненавидит, просто избавиться от них не может, потому что они вросли в экономику страны, — отметил эксперт.

Мало того, что Байден раскрыл Путину все планы, позже Вашингтон приступил к поэтапной реализации задуманного, что и нужно было Москве. Отрезав Россию от западного рынка Соединённые Штаты сделали огромное одолжение РФ, так как возможности российских олигархов значительно уменьшились.

"Путин сказал: "Спасибо большое, наконец-то мы от вас отделались. До свидания", — предположил Риттер.

По словам специалиста, до конца февраля экономику России держал в ловушке Запад, но введённые санкции позволили ей стать независимой.