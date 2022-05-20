EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

Эксперт из США: Байден помог Путину избавиться от олигархов в России

Экономика

Эксперт Скотт Риттер раскритиковал политику США в отношении России. Байден пытался надавить на Владимира Путина, но вместо этого сделал ему "грандиозный подарок".

Владимир Путин, Джо Байден
 

Президент США Джо Байден не раз заявлял, что экономически раздавит Россию, но все действия Белого дома делают Кремль только сильнее. Виной всему "американская безмозглость", уверен американский аналитик Риттер .

"Безмозглые говорят: "Путин нуждается в олигархах, он работает на них". Да нет, Путин их ненавидит, просто избавиться от них не может, потому что они вросли в экономику страны, — отметил эксперт.

Мало того, что Байден раскрыл Путину все планы, позже Вашингтон приступил к поэтапной реализации задуманного, что и нужно было Москве. Отрезав Россию от западного рынка Соединённые Штаты сделали огромное одолжение РФ, так как возможности российских олигархов значительно уменьшились.

"Путин сказал: "Спасибо большое, наконец-то мы от вас отделались. До свидания", — предположил Риттер.

По словам специалиста, до конца февраля экономику России держал в ловушке Запад, но введённые санкции позволили ей стать независимой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Антон Уткин
Темы сша россия скотт риттер владимир путин
Sberbank
Новости
Аналитик из США Трейсман: переброска оружия НАТО к границам РФ была ошибкой
CNN: представитель Пентагона Кирби покинет должность из-за Украины
Леонков: наказание для боевиков с "Азовстали" определит суд
Echos: Россия получит 100 миллиардов долларов за продажу газа ЕС и окупит "СП-2"
Страны G7 дадут Украине 18,4 млрд долларов, но в кредит
Венесуэльский депутат: США, поставляя оружие, формируют нерегулярные армии
Эксперт из США: Байден помог Путину избавиться от олигархов в России
Подоляк: в Донбассе должны забыть слово "русские"
Экс-подполковник СБУ: на "Азовстали" мог находиться нацист из США
Вера Брежнева переквалифицировалась в грузчицы: "Центр помощи Украине"
Популярное
Мир. Новости мира
Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду

Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.

Аналитик Риттер: Украина терпит поражение на востоке, несмотря на пропаганду
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
Солдаты ВСУ в Северодонецке отказались воевать: "Нет техники и уважения к людям"
Мир. Новости мира
DP: солдаты США не собираются жертвовать собой ради Польши в конфликте с РФ
Силовые структуры
Замкомандира "Азова"* Паламар заявил, что не выходил с "Азовстали"
Любовь Степушова Байден служит Украине, семье и террористам, но не США Любовь Степушова Людмила Черткова Захарова: ЕС в курсе, чем занимались США в биолабораториях на Украине Людмила Черткова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер
Мир. Новости мира
ВЗГЛЯД: российская артиллерия проламывает оборону ВС Украины
Мир. Новости мира
Липовой: ВС РФ не проводят "жёсткую зачистку" ВСУ из-за гражданского населения
Боевик "Азова"* Калина при наступлении темноты вышел с "Азовстали"
Силовые структуры
Боевик "Азова"* Калина при наступлении темноты вышел с "Азовстали"
Последние материалы
CNN: представитель Пентагона Кирби покинет должность из-за Украины
Леонков: наказание для боевиков с "Азовстали" определит суд
Echos: Россия получит 100 миллиардов долларов за продажу газа ЕС и окупит "СП-2"
Страны G7 дадут Украине 18,4 млрд долларов, но в кредит
Венесуэльский депутат: США, поставляя оружие, формируют нерегулярные армии
Эксперт из США: Байден помог Путину избавиться от олигархов в России
Подоляк: в Донбассе должны забыть слово "русские"
Экс-подполковник СБУ: на "Азовстали" мог находиться нацист из США
NPR: "Признание Ким Чен Ына о COVID-19 - расчет на повторное взаимодействие с внешним миром"
Вера Брежнева переквалифицировалась в грузчицы: "Центр помощи Украине"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников