Эксперт Танкаев: США не лишат РФ доходов от продажи нефти: "Это понятно и ежу"

В США проходят обсуждения новых способов ограничения доходов России от экспорта нефти. Однако у них ничего не получится, заявил член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев, комментируя ситуацию Pravda.Ru.

Если провести аналогию с газовым рынком, то становится понятно, что те же действия уже пытались предпринять в отношении РФ. Но оплата за газ всё же осуществляется в российских рублях через "Газпромбанк". С платежами за нефтепродукты, уран и другие энергоносители будет такая же ситуация, уверен Танкаев.

"В конечном итоге все платежи перейдут в такой режим, при котром воровать деньги у нас будет невозможно. То, что происходит сейчас, при попытках изъять у нас деньги для того, чтобы закрыть свои какие-то задачи (помочь Украине. — Прим. ред.), это воровство. <…> Поэтому Россия больше не допустит никаких возможностей для воровства. Это, как говорится в народе, ясно даже и ежу", — резюмировал Танкаев.