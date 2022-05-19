Американский Конгресс одобрил выделение Украине помощи на 40 млрд долларов.
А президент США Джозеф Байден подпишет указ о выделении дополнительной помощи в 100 млн долларов Украине в течение следующих нескольких часов.
Об этом сообщает издание Reuters.
В новый пакет будут входить радары и артиллерийские боеснаряды. Также газета отмечает, что страны G7 намерены выделить Украине 18,4 млрд долларов в качестве финансовой поддержки.
Ну, а НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, сказал председатель военного комитета НАТО.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.