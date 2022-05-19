Антикоррупционный комитет: программа импортозамещения провалена полностью

Председатель национального антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов считает, что программа импортозамещения в России провалена. Причём полностью.

И произошло это, по его мнению, из-за того, что "некоторые наши руководители" не пожелали напрягаться, добиваясь экономической независимости страны, а пытаются "пересадить нашу промышленность, а вместе с ней экономику на новую, теперь китайскую иглу, поменяв логистику закупок и инвесторов:

"А если допустить, что в будущем американцы всё-таки додавят Китай или предложат ему более выгодные условия, что тогда?", — задаётся Кабанов резонным вопросом.

Чиновник отмечает, что многие крупные проекты с бюджетными финансированием или поддержкой на сегодняшнем этапе глобальных изменений в геополитике нецелесообразны и надо бы провести ревизию и прикрыть их. А заодно и поумерить аппетиты "ряда заинтересованных лиц, которые свои личные интересы ставят выше государственных, запуская неактуальные на сегодня проекты".

С мнением главного российского борца с коррупцией согласен "реформатор Конституции" сенатор Андрей Клишас:

"Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств нет ничего", — написал он в своём Telegram-канале, отметив, что это отлично видно всем гражданам страны.

Провалено то, чего нет?

Впрочем, по словам Николая Арефьева, первого зампреда думского комитета по экономической политике, "провала программы" нет и быть не может по той простой причине, что никакой программы ни по импортозамещению, ни по организации и развитию собственного производства в России на текущий момент вообще нет. Подробнее об этом — в интервью Арефьева для Pravda. Ru.