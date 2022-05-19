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Автор Елена Ивченко

Депутат Арефьев: "В РФ нет никакой программы по импортозамещению"

Экономика

На сегодняшний день в правительстве России нет никакой программы ни по импортозамещению, ни по развитию собственного производства. Об этом первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев, комментируя Pravda. Ru заявление главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса о полном провале программы по замене импорта.

Депутат Арефьев: "В РФ нет никакой программы по импортозамещению"

"Да, я полностью разделяю это мнение. Я сам неоднократно выступал в Думе по этому вопросу. Но, к сожалению, это так. Вот мы сейчас принимаем законы, латаем дыры. Все законы направлены, якобы, на либерализацию бизнеса. То есть, отменяются проверки, отменяются контрольные функции государства и считается, что бизнес без контроля даст больше стране, чем под неусыпным контролем", — отметил он.

По словам депутата, Счетная палата недавно отчиталась, что они провели более 4 тысяч проверок и выявили нарушений на сумму 1 триллион 560 миллиардов рублей.

"Никогда такой суммы не было. В 3 раза больше. Это благодаря либерализации вот этого законодательства, которое позволяет бесконтрольно работать бизнесу", — сказал собеседник издания.

Арефьев возмущён тем, что из 20 заводов, которые сейчас строятся в России, ни один не будут заниматься производством товаров народного потребления.

"Из этих 20 заводов всего два судостроительных, да и те ориентированы на строительство газовозов, то есть на перевозку сжиженного газа. А все остальные — это исключительно горно-обогатительные комбинаты и предприятия первого передела сырьевые. Мы что, опять садимся на сырьевую иглу? А кто же будет нам шурупы, гвозди делать? Мы в трусах ходим во французских, носки покупаем немецкие. Мы что, сами этого делать не можем? Почему мы не заботимся о товарах народного потребления?" — задался вопросом депутат.

В заключении собеседник Pravda. Ru предложил правительству продумать действенную программу по импортозпмещению, в частности, обратить внимание на товары лёгкой, пищевой и других промышленностей.

"Поэтому если мы сегодня хотим говорить об импортозамещении или об импортонезависимости в мировом масштабе, тогда не надо молиться и не надо ничего говорить. Нужно составить план строительства предприятий легкой промышленности, пищевой, какой угодно металлургической или любой другой, и замещать то, что мы покупаем", — заключил он.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что программа импортазамещения в РФ полностью провалена.

«Совершенно верно. Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — написал он Клишас в своем Telegram-канале.

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Автор: Елена Ивченко
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