Президент США вновь ввёл в действие положение времен Корейской войны. "Закон об оборонном производстве" поможет решить проблему с нехваткой детских молочных смесей, сообщает CNN.
Компаниям, которые производят детское питание, по Закону об оборонном производстве будет оказываться помощь всяческая помощь властей. Ингредиенты для увеличения мощностей предприятий в страну будут завозить самолёты Министерства обороны США. Также Пентагон станет отвечать за поставку импортной продукции.
Перебои с детским питанием в Соединённых Штатах начались в феврале. Поводом стал отзыв крупнейшего производителя смесей Abbott Laboratories партии своей продукции, которую подозревали в наличии болезнетворных бактерий. Это привело к тому, что в крупных американских торговых сетях были вынуждены нормировать отпуск питания для детей в одни руки.
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