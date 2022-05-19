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Автор Антон Уткин

Дефицит детских смесей в США заставил Байдена применить военный закон 1950 года

Экономика

Президент США вновь ввёл в действие положение времен Корейской войны. "Закон об оборонном производстве" поможет решить проблему с нехваткой детских молочных смесей, сообщает CNN.

Дефицит детских смесей в США заставил Байдена применить военный закон 1950 года

Компаниям, которые производят детское питание, по Закону об оборонном производстве будет оказываться помощь всяческая помощь властей. Ингредиенты для увеличения мощностей предприятий в страну будут завозить самолёты Министерства обороны США. Также Пентагон станет отвечать за поставку импортной продукции.

Перебои с детским питанием в Соединённых Штатах начались в феврале. Поводом стал отзыв крупнейшего производителя смесей Abbott Laboratories партии своей продукции, которую подозревали в наличии болезнетворных бактерий. Это привело к тому, что в крупных американских торговых сетях были вынуждены нормировать отпуск питания для детей в одни руки.

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Автор: Антон Уткин
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