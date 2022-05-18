ЦБ Британии: "апокалиптическая" инфляция заставит "обнищать" миллионы англичан

Глава Банка Англии Эндрю Бейли выступил с "апокалиптическим" предупреждением о резком росте цен на продукты и признал свою беспомощность, пишет Daily Mail.

Выступая перед депутатами парламента Великобритании Бейли предупредил англичан о "сильном шоке от падения доходов", так как стоимость товаров в стране растёт рекордными темпами. Глава ЦБ Британии назвал будущую инфляцию "апокалиптической": цены на продукты питания продолжат расти, а стоимость энергоносителей повысится.

"Миллионы британцев станут беднее в реальном выражении, некоторым домохозяйствам грозит безработица и обнищание", — предупредил чиновник.

Парламентарии поинтересовались у Бейли, что с ситуацией планирует делать британский Центробанк, на что глава ведомства признался в собственной беспомощности.

Также чиновник обратился к рабочим с просьбой не требовать повышения заработной платы, так как это может дополнительно ускорить стремительный рост инфляции. Британские журналисты отметили, что сам Бейли получает из казны 570 000 фунтов стерлингов в год.