Глава Банка Англии Эндрю Бейли выступил с "апокалиптическим" предупреждением о резком росте цен на продукты и признал свою беспомощность, пишет Daily Mail.
Выступая перед депутатами парламента Великобритании Бейли предупредил англичан о "сильном шоке от падения доходов", так как стоимость товаров в стране растёт рекордными темпами. Глава ЦБ Британии назвал будущую инфляцию "апокалиптической": цены на продукты питания продолжат расти, а стоимость энергоносителей повысится.
"Миллионы британцев станут беднее в реальном выражении, некоторым домохозяйствам грозит безработица и обнищание", — предупредил чиновник.
Парламентарии поинтересовались у Бейли, что с ситуацией планирует делать британский Центробанк, на что глава ведомства признался в собственной беспомощности.
Также чиновник обратился к рабочим с просьбой не требовать повышения заработной платы, так как это может дополнительно ускорить стремительный рост инфляции. Британские журналисты отметили, что сам Бейли получает из казны 570 000 фунтов стерлингов в год.
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