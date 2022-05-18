Эксперты объяснили внезапный рост цен на унитазы

Рост цен на сантехнику связан с ростом цен на сырьё. Об этом заявил председатель Совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов, комментируя Pravda.Ru исследование компании Pridex, в котором они заявили о росте цен на отдельные позиции сантехники в РФ за февраль-апрель на 70%.

По мнению Борисова, индивидуальное жилищное строительство сейчас выходит чуть ли не на половину общего объема. Это приводит к тому, что люди начали затовариваться. Также немаловажный фактор — всплеск пандемии. Люди проводили много времени дома и начали уделять внимание окружающему интерьеру.

"То есть масштабы закупок растут. А, к сожалению, цены на сырьё, в том числе на всё, что связано с производством санитарной техники (это керамика, глина, добавки), к сожалению, растёт в цене", — рассказал Борисов.

Также Борисов отметил, что европейские бренды ушли с рынка РФ, чем воспользовались китайские и турецкие поставщики, которые подняли стоимость своих изделий.

"Как только есть возможность получить дополнительную прибыль на фоне сокращения чьей-то доли рынка, разумеется, конкуренты будут этим пытаться воспользоваться. Так что это вполне разумное объяснение", — резюмировал Борисов.

Управляющая магазина сантехники Archimodusen Екатерина Мамрукова рассказала, что запасы на складах подорожали на 30%. Связывает она это с тем, что всё, что есть на складах продается, а чтобы пополнить запасы, магазинам необходимо закупать у поставщиков товар уже по новым ценам, которые выше прежних.

"Продажи также поднялись, особенно было заметно это в марте. Хочется отметить, что продажи за апрель-май стали ниже марта, но выше прошлых лет", — подчеркнула Мамрукова.

Управляющая Archimodusen добавила, что в ближайшее время рост цен не планируются.

Согласно исследованию компании Pridex, рост цен на отдельные позиции сантехники в России за февраль-апрель составил 70%. В сегменте эконом больше всего подорожали унитазы, раковины и смесители. В сегменте премиум-продукции подорожание не столько значительно и не превышает 25%.