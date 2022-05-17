EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врачи в Карелии спасли ребёнка, поступившего в реанимацию с судорогами
Гребенщиков показал кадры с "Азовстали" под свою песню: "Жаль подмога не пришла"
В Ростове боевиков "Азова"* поместили в СИЗО, где сидели немецкие нацисты   
Литовкин: ВС РФ уничтожили почти 500 боевиков ВСУ в Донбассе благодаря разведке
На сторону ДНР перешли 15 украинских военных
Агутин прокомментировал новость о его "жизни в США": Не хочу метать бисер
Ищенко: Запад "заморозил" военную помощь ВСУ, не желая выбрасывать деньги
Автор Камиль Джабраилов

"Фрутоняня" ищет новых поставщиков сырья для детского питания

Экономика

Российская компания "Прогресс", производящая детское питание под брендом "Фрутоняня", планирует закупать сырьё в Дагестане из-за трудностей, которые возникли в логистике. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

В ней отметили, что республику посетили представители компании, которые рассматривают возможность закупки на долгосрочной основе дагестанского абрикоса, персика, яблок, вишни и черешни.

"Гости отметили, что в связи с изменениями логистических цепочек они увидели в Дагестане потенциал и возможности для организации поставок сырья для детского питания", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также добавили, что Дагестан является лидером по производству плодовой продукции в России. В регионе выращивается около 12% всех косточковых культур страны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов
дагестан
Популярное
Силовые структуры
Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"

Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".

Жданов: "Среди сдавшихся с "Азовстали" есть очень интересные личности"
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Мир. Новости мира
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Силовые структуры
По новой информации, около 300 боевиков вышли с "Азовстали"
Силовые структуры
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Анжела Якубовская "Человек в закрытой комнате": спектакль о любви и прощении, о вере и надежде Анжела Якубовская Любовь Степушова Латинская Америка не даст США разрушить Кубу, Венесуэлу и Никарагуа Любовь Степушова Ирина Шлионская Засекреченное дело: банда-прототип "Чёрной кошки" состояла из ударников труда Ирина Шлионская
Силовые структуры
МВД ЛНР: 16 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в котле под Северодонецком
Мир. Новости мира
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители
Формула небес
Астрологи: Водолеи, Овны, Скорпионы и еще три знака зодиака - прирожденные победители
Последние материалы
"Фрутоняня" ищет новых поставщиков сырья для детского питания
"Человек в закрытой комнате": спектакль о любви и прощении, о вере и надежде
Врачи в Карелии спасли ребёнка, поступившего в реанимацию с судорогами
Гребенщиков показал кадры с "Азовстали" под свою песню: "Жаль подмога не пришла"
В Ростове боевиков "Азова"* поместили в СИЗО, где сидели немецкие нацисты   
Литовкин: ВС РФ уничтожили почти 500 боевиков ВСУ в Донбассе благодаря разведке
На сторону ДНР перешли 15 украинских военных
Агутин прокомментировал новость о его "жизни в США": Не хочу метать бисер
Ищенко: Запад "заморозил" военную помощь ВСУ, не желая выбрасывать деньги
Американец обучал украинцев обращению с "Джавелинами", не умея ими пользоваться
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников