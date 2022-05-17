"Фрутоняня" ищет новых поставщиков сырья для детского питания

Российская компания "Прогресс", производящая детское питание под брендом "Фрутоняня", планирует закупать сырьё в Дагестане из-за трудностей, которые возникли в логистике. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

В ней отметили, что республику посетили представители компании, которые рассматривают возможность закупки на долгосрочной основе дагестанского абрикоса, персика, яблок, вишни и черешни.

"Гости отметили, что в связи с изменениями логистических цепочек они увидели в Дагестане потенциал и возможности для организации поставок сырья для детского питания", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также добавили, что Дагестан является лидером по производству плодовой продукции в России. В регионе выращивается около 12% всех косточковых культур страны.