Три топ-менеджера Сбербанка уволились из компании

Топ-менеджеры Сбербанка Александр Бурико, Сергей Мальцев и Наталья Алымова объявили об уходе с постов.

"Заместители председателя правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, член правления Наталья Алымова приняли решение завершить свою работу в банке", — сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

Обязанности уволившихся менеджеров будут исполнять первые зампреды правления финансовой организации.

Ранее из Сбера ушли старший вице-президент Андрей Шемететов, исполнительный вице-президент Давид Рафаловский, экс-зампред правления Лев Хасис, руководитель направления SberX Андрей Ванин и старший вице-президент по стратегии и персоналу Юлия Чулина.

В апреле Сбер сообщил, что официальное приложение "Сбербанк Онлайн" больше нельзя скачать или обновить в магазине Google Pay. Это произошло из-за санкций, которые страны Запада ввели против компании. Теперь приложение доступно только на официальном сайте Сбербанка.