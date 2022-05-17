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Автор Камиль Джабраилов

Экономист не ожидает дальнейшего укрепления рубля до конца мая

Экономика

До конца мая курс доллара по отношению к рублю может несколько вырасти из-за информационных вбросов, но в целом останется в районе 65 рублей. Такое мнение Москве 24 выразил финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Если ничего не изменится в фундаментальном плане, то нынешний курс до конца мая и продержится. Может быть с некоторыми колебаниями, скорее в сторону некоторого удешевления рубля", — сказал эксперт.

Экономист подчеркнул, что на валютный курс могут повлиять различные информационные вбросы. В частности позитивные сообщения укрепят рубль, негативные — снизят курс, пояснил Беляев, который добавил, что не ожидает негативного информационного фона.

Установленный Центробанком на 17 мая официальный курс доллара составлял 63,44 рубля.

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Автор: Камиль Джабраилов
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