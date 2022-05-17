Эксперт ЦБ указал на одновременное падение числа ипотечных одобрений и обращений

Зампред экспертного совета Банка России Эльман Мехтиев назвал ожидаемым четырёхкратное падение выдачи ипотечных кредитов в стране. Это связано с одновременным уменьшением числа одобренных заявок и количества обращений в банки, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

"Банки внимательнее относятся к выбору заёмщиков, которым можно дать ипотечный кредит. И сами заёмщики находятся в ситуации переоценки шансов и рисков. Получается, что меньше запросов на обычную ипотеку и меньше одобрений со стороны кредиторов", — сказал Мехтиев.

В апреле банки в России выдали ипотечных кредитов на общую сумму 130,5 млрд рублей. В марте этот показатель достигал почти 530 млрд рублей.