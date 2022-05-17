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Автор Антон Куликов

NetEase: Китай преподнёс России роскошный подарок, отменив пошлины на уголь

Экономика

Китайские эксперты считают, что России на майские праздники был сделан "роскошный подарок". Для нашей страны это сулит большие выгоды.

NetEase: Китай преподнёс России роскошный подарок, отменив пошлины на уголь

А дело в том, что власти Китая временно отменили пошлины на импорт угля. И эти меры начали действовать с 1 мая текущего года и до 31 марта 2023-го.

Обнуление Китаем пошлин на импорт угля стало подарком для России. Который к тому же пришёлся на майские праздники, отмечает издание NetEase (перевод "ПолитРоссия"). Российская Федерация является одним из главных поставщиков угля в Китай. А после отмены таможенных сборов объёмы поставок должны возрасти ещё более существенно.

В частности, растут объёмы поставок коксующегося угля, который Китай закупает у России. Такой уголь необходим для сталелитейной производства, да и для других сфер тяжелой промышленности.

В прошлом месяце российские компании поставили в КНР почти 1,4 млн тонн коксующегося угля, что вдвое больше показателей аналогичного периода прошлого года. Более того, китайские потребители все чаще отдают предпочтение российскому сырью, которое гораздо дешевле угля, поставляемого Австралией.

Эксперты китайского издания отмечают, что Россия и Китай давно сотрудничают в сфере энергетики, однако то, как растут поставки угля, оказалось неожиданным.

Ранее страны Евросоюза в качестве ввели запрет на импорт угля из России. Правда, введён этот запрет будет не сразу, а постепенно, в течение нескольких месяцев. Одним из крупнейших импортёров угля является Германия. Более 50 процентов необходимого ей угля закупалось в России.

Но и с учётом того, что запрет на импорт вводится постепенно, для российских компаний возник вопрос, куда сбывать тот уголь, что ранее поставлялся в Европу. Экспорт в Китай позволит в значительной степени решить эту проблему. Тем более с учётом отмены импортных пошлин.

Стоит напомнить, что осенью прошлого года Китай несколько раз обращался к России с просьбой увеличить поставки электроэнергии. В соседнем государстве на протяжении некоторого времени наблюдался дефицит электроэнергии. И каждое из обращений российская сторона не оставляла без внимания, значительно наращивая поставки.

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Автор: Антон Куликов
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