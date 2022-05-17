Власти Подмосковья поддержат McDonald’s при переходе под российское управление

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал оказать поддержку сети McDonald's при переходе под управление российского бизнеса.

По его словам, всего в регионе порядка 140 ресторанов McDonald's, в которых работали около 10 тысяч сотрудников. Как отметил Воробьёв, многие поставщики готовы и дальше обеспечивать поставки продуктов в рестораны.

"Когда сеть запустится, мы окажем всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась, стало возможным дальнейшее развитие и расширение", — приводит слова губернатора Телеканал "360".

При этом глава Подмосковья добавил, что менеджмент компании останется на местах, работу сохранят все 62 тысячи сотрудников в 62 регионах РФ. Он убеждён: информация о возвращении сети обрадует и персонал, и клиентов.

Ранее сообщалось, что McDonald's окончательно уходит с рынка РФ. Компания планирует продать все свои российские рестораны местному покупателю.