Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал оказать поддержку сети McDonald's при переходе под управление российского бизнеса.
По его словам, всего в регионе порядка 140 ресторанов McDonald's, в которых работали около 10 тысяч сотрудников. Как отметил Воробьёв, многие поставщики готовы и дальше обеспечивать поставки продуктов в рестораны.
"Когда сеть запустится, мы окажем всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась, стало возможным дальнейшее развитие и расширение", — приводит слова губернатора Телеканал "360".
При этом глава Подмосковья добавил, что менеджмент компании останется на местах, работу сохранят все 62 тысячи сотрудников в 62 регионах РФ. Он убеждён: информация о возвращении сети обрадует и персонал, и клиентов.
Ранее сообщалось, что McDonald's окончательно уходит с рынка РФ. Компания планирует продать все свои российские рестораны местному покупателю.
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