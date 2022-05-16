Московский завод Renault, который после ухода французской компании с российского рынка власти РФ передали столице, возглавил замглавы департамента транспорта города Дмитрий Пронин. Об этом сообщили в ведомстве.
"Директором московского автомобильного завода "Москвич" стал Пронин", — говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что Пронин проработал в транспортном комплексе правительства Москвы около 10 лет и имеет опыт работы в автомобильном отрасли.
В понедельник стало известно, что столичный завод Renault передан на баланс Москвы. После этого мэр города Сергей Собянин сообщил, что на предприятии будет возрождено производство автомобилей "Москвич".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.