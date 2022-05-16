Завод Renault в Москве возглавил замглавы департамента транспорта Пронин

Московский завод Renault, который после ухода французской компании с российского рынка власти РФ передали столице, возглавил замглавы департамента транспорта города Дмитрий Пронин. Об этом сообщили в ведомстве.

"Директором московского автомобильного завода "Москвич" стал Пронин", — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что Пронин проработал в транспортном комплексе правительства Москвы около 10 лет и имеет опыт работы в автомобильном отрасли.

В понедельник стало известно, что столичный завод Renault передан на баланс Москвы. После этого мэр города Сергей Собянин сообщил, что на предприятии будет возрождено производство автомобилей "Москвич".