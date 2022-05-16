Это навсегда: Польша лишили заработка на транзите газа из России

Транзита российского газа через территорию Польши более не будет. Тем самым, Варшава лишилась возможности заработка на транзите, заявил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

Польским участком газопровода "Ямал — Европа" управляла компания EuRoPol GAZ. "Газпром" владеет в этой компании 49 процентами акций, остальное распределено между польскими акционерами.

Ранее в Варшаве пытались запретить выплату дивидендов "Газпрому". В ответ 11 мая Россия ввела санкции, под который попала и компания, которая управляет польским участком газопровода "Ямал — Европа".

"Сейчас есть указ президента России о запрете любой работы с компаниями из списка, определенного правительством. Туда и компания EuRoPol GAZ включена. Соответственно, на основании действующего законодательства "Газпром" не имеет возможности пользоваться этим газопроводом. Точка", — цитирует Бориса Марцинкевича сайт "Экономика сегодня".

По словам эксперта, сейчас Польша лишилась даже в теории получать доходы от транзита российского газа. Сам газопровод переключен в реверсный режим, газ в него поступает из других стран через Германию. Но это, отметим, далеко не самый выгодный вариант для Польши, поскольку стоит такой газ дороже. Но, впрочем, это выбор Варшавы.

Борис Марцинкевич назвал это "украинским стилем", который "сейчас очень моден и популярен в Европе". Особо благодарны Польше немецкие компании, которые получают дополнительные деньги на перепродаже природного газа.

Между тем, в Евросоюзе разработали план покупки российского газа без нарушения собственных санкций. Схема предлагается следующая: платить можно по-прежнему в евро, но переводить их на специальный счёт в "Газпромбанке" в рублях, куда банк уже сам конвертирует валютный платёж.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий уже отреагировал. По его словам, разочарован таким поворотом событий. Тем более, что планы Еврокомиссии поддержала не "одна-две страны", а сразу несколько членов Евросоюза хотят пойти на уступки.