Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что его госкорпорация готова взять под своё управление близкие по профилю иностранные предприятия, которые решено будет национализировать, для того, чтобы в сжатые сроки наладить на их мощностях производство российской продукции.
Таким образом Рогозин отреагировал на решение мэра Москвы Сергея Собянина выкупить завод концерна "Рено".
"Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление и оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения", — заявил Рогозин.
16 мая Собянин сообщил о готовности столичных властей взять на баланс города завод "Рено", чтобы вновь начать выпускать на его производственных мощностях автомобили "Москвич". При этом мэр пообещал сохранить персонал компании, и сделать её технологическим партнёром КамАЗ. Московские власти уже объявили о покупке российских активов компании "Рено".
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