Рогозин предложил взять под управление иностранные национализируемые компании

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что его госкорпорация готова взять под своё управление близкие по профилю иностранные предприятия, которые решено будет национализировать, для того, чтобы в сжатые сроки наладить на их мощностях производство российской продукции.

Таким образом Рогозин отреагировал на решение мэра Москвы Сергея Собянина выкупить завод концерна "Рено".

"Если губернаторы последуют примеру мэра Москвы и начнут принимать решительные меры в отношении собственности бежавших из России иностранных магнатов, Роскосмос готов брать близкие по профилю предприятия в наше управление и оперативно наладить выпуск высококачественной отечественной продукции гражданского назначения", — заявил Рогозин.

16 мая Собянин сообщил о готовности столичных властей взять на баланс города завод "Рено", чтобы вновь начать выпускать на его производственных мощностях автомобили "Москвич". При этом мэр пообещал сохранить персонал компании, и сделать её технологическим партнёром КамАЗ. Московские власти уже объявили о покупке российских активов компании "Рено".