Экономист Чечерин: Россия может выиграть от санкций и нефтяного эмбарго ЕС

Россия может увеличить свои доходы, несмотря на утверждённые санкции и готовящееся нефтяное эмбарго Евросоюза. Об этом заявил брокер "БКС Мир инвестиций" Александр Чечерин.

В интервью агентству "Прайм" он отметил, что РФ — важный мировой экспортёр, поэтому ей выгодно подорожание ресурсов. По словам эксперта, в ближайшее время цены на сырьё, сталь и другие металлы не упадут. Такая ситуация на рынке, пояснил Чечерин, компенсирует падение объёмов экспорта.

Он добавил, что запрет ЕС на поставки нефти предусматривает постепенное прекращение импорта. Однако это всё равно приведёт к повышению котировок на энергоносители, считает эксперт. Экономист подчеркнул: РФ заработает дополнительные деньги с помощью увеличения экспорта и поиска новых рынков.

"В первую очередь мы говорим об азиатском направлении, также заинтересованность в расширении объёмов торгов уже выразили в Африке и Латинской Америке", — сказал Чечерин.

Эксперт полагает, что перестроение цепочек поставок не станет большой проблемой для РФ, так как многие компании-экспортёры уже работают на этих рынках.