Сатановский: "Нанести сокрушительный удар по экономике США — лишить урана"

Востоковед и политический аналитик Евгений Сатановский предлагает нанести радикальный удар по американской экономике.

Власти РФ обладают инструментом, который нанесёт сильнейший удар по Штатам.

Сатановский удивлён экспортом урана американцам — он не понимает мотивации России в данном вопросе. А к энергетике США на фоне "санкционной истерии" испытывать жалость не надо, убеждён эксперт.

А они компромисс в диалоге с Кремлём искать и не думают, и намерены добиваться нашей капитуляции.

"Может ли кто-нибудь объяснить, зачем РФ экспортирует уран в США в текущей ситуации открытого противостояния между нами, балансирующего на грани мировой войны? Нам их ядерную энергетику жалко? А с чего бы?" — спрашивает аналитик.

По словам Сатановского, надежды Москвы на "западную благоразумность" являются нашей же угрозой и пришло время нанести по американской и европейской экономике удар и лишить их материалов из России.