Bloomberg: Около 250 тысяч британских семей окажутся к "крайней нищете"

Количество британцев, живущих в нищете, может достичь 1 млн в течение следующего года, если правительство не примет срочных мер для преодоления кризиса, предупредил ведущий аналитический центр NIESR.
Об этом сообщает Bloomberg.
В негативной оценке Национальный институт экономических и социсследований сообщает, что еще 250 тысяч семей окажутся на грани нищеты и предупреждает, что Соединённое Королевство скоро погрузится в рецессию.
По словам экспертов, чтобы облегчить кризис, правительству премьера Бориса Джонсона нужно предоставить программу поддержки в размере 5,2 млрд долларов, чтобы самые пострадавшие семьи могли себя прокормить.
По прогнозам, к концу 2022 года в Великобритании будет отмечена рекордная за 40 лет инфляция в более чем 14 процентов.
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