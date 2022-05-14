Пшеница и не только: какие продукты чаще всего запрещают к экспорту

Уже довольно значительное число государств приняли решение запретить или серьёзно ограничить экспорт продуктов питания, чтобы защитить свои запасы. Планета оказалась в "эпохе продовольственного протекционизма", отмечает издание Business Insider.

Отмечается, что рост цен на продовольствие может подтолкнуть многие государства к введению протекционистских мер и запрету на экспорт продовольствия.

Издание напоминает, что Россия является крупнейшим в мире экспортёром пшеницы. На долю Российской Федерации приходится 20 процентов экспорта зерна. При этом в России введён временный запрет на поставки пшеницы, сахара, семян подсолнечника, а также введена экспортная квота на подсолнечное масло.

Индонезия запретила экспорт пальмового масла. Это связано с его нехваткой на внутреннем рынке: розничные цены выросли более чем на 40 процентов в этом году. Индонезия является крупнейшим экспортёром пальмового масла.

Аргентина начала ограничивать экспорт говядины с целью снизить продовольственную инфляцию. Введены ограничения на экспорт некоторых видов мяса.

Казахстан ввёл ограничения на экспорт пшеницы и пшеничной муки после того, как внутренние цены выросли более чем на 30 процентов с февраля. Ограничение продлится до 15 июня. На долю Казахстана приходится четыре процента мирового экспорта зерна.

В субботу стало известно, что запрет на экспорт пшеницы ввела Индия.

"Такое решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен <…>, учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами", — было сказано в сообщении Главного управления внешней торговли Министерства торговли и промышленности Индии.

Стоит заметить, что это решение Индии осудили министры стран сельского хозяйства стран Группы семи (G7). По их мнению, такой шаг лишь усугубит кризис на мировом рынке зерна.

"Если все начнут вводить подобные ограничения на экспорт или даже закрывать рынки, то это только усугубит кризис, а также нанесет ущерб Индии и ее сельхозпроизводителям. Мы призываем Индию взять на себя ответственность в качестве члена G20", — заявил министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир.

Но вообще, надо сказать, что ответственность за продовольственный кризис и рост цен на продукты питания страны G7 возлагают на Россию.

Эти обвинения прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, "цены растут из-за санкций, введённых коллективным Западом под напором США".

"Это если говорить о прямой причине. Непонимание этого — признак либо глупости, либо намеренного введения общественности в заблуждение", — подчеркнула Захарова.