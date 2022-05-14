В Киеве выросли 9-часовые очереди на АЗС

В Киеве кончается бензин, на заправках 9-часовые очереди

В ближайшие дни может остановиться весь транспорт в Киеве. В городе кончается бензин, автовладельцам приходится проводить в очередях на заправку по 9 часов.

Как сообщают киевляне в соцсетях, в городе осталась всего 2-3 заправочных станции, где можно купить бензин. Поэтому к каждой АЗС выстраивается многокилометровая очередь из автомобилей. Житель украинской столицы опубликовал видео, где показал масштаб трудностей, с которыми сталкиваются владельцы машин.

Мало того, что очередь растягивается на несколько кварталов, автомобили вынуждены стоять в два ряда, чтобы дважды обогнуть площадь и получить шанс пополнить запасы бензина. Водитель соседней машины признался автору ролика, что занял очередь в 7 утра, а в начале 15 часов ему осталось отстоять всего несколько километров.

Предприимчивые украинцы уже придумали, как заработать на дефиците. Они предлагают занять место в очереди за горючим — услуга стоит 40 гривен в час.

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