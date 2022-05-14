Американцы предлагают удалить из оборота стодолларовые купюры, чтобы наказать граждан РФ.
Это сообщает The Wall Street Journal.
Аналитик Института Гувера Маркос Куналакис предложил президенту Джозефу Байдену "сжечь" долларовые накопления россиян с помощью вывода из обращения банкнот в 100 долларов.
Эксперт полагает, что большинство жителей РФ еще не ощутили на себе санкции, а вывод из оборота купюр окажет давление на Путина.
Куналакис уверен, что удар будет нанесён по среднему классу и состоятельным гражданам. На 2019 г. россияне скопили более 300 т. этих купюр. Это не меньше 31,5 млрд долл.
Все действия, связанные со стодолларовой банкнотой, вызывают панику в РФ, уверен он. В 1996 году миллионы граждан России были встревожены, когда США изменили дизайн 100 долларов, чтобы её было сложнее подделывать. Почти 4/5 стодолларовых купюр находятся за пределами Штатов.
Быстрая отмена купюры Минфином США вызовет внутреннюю негативную реакцию против спецоперации на Украине, полагает аналитик. В российских банках будет непросто конвертировать данные банкноты в другую валюту, и сбережения граждан России превратятся в бумагу.
Президенту Байдену следует указать, что действие стодолларовой купюры прекращается именно из-за СВО на Украине и "насилия в отношении мирного населения". Тогда РФ могут захлестнуть волны негодования, наивно считает Куналакис.
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