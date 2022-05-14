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Автор Дмитрий Плотников

В США предлагают вывести из оборота стодолларовые купюры, чтобы наказать россиян

Экономика

Американцы предлагают удалить из оборота стодолларовые купюры, чтобы наказать граждан РФ.

В США предлагают вывести из оборота стодолларовые купюры, чтобы наказать россиян

Это сообщает The Wall Street Journal.

Аналитик Института Гувера Маркос Куналакис предложил президенту Джозефу Байдену "сжечь" долларовые накопления россиян с помощью вывода из обращения банкнот в 100 долларов. 

Эксперт полагает, что большинство жителей РФ еще не ощутили на себе санкции, а вывод из оборота купюр окажет давление на Путина.

Куналакис уверен, что удар будет нанесён по среднему классу и состоятельным гражданам. На 2019 г. россияне скопили более 300 т. этих купюр. Это не меньше 31,5 млрд долл.

Все действия, связанные со стодолларовой банкнотой, вызывают панику в РФ, уверен он. В 1996 году миллионы граждан России были встревожены, когда США изменили дизайн 100 долларов, чтобы её было сложнее подделывать. Почти 4/5 стодолларовых купюр находятся за пределами Штатов. 

Быстрая отмена купюры Минфином США вызовет внутреннюю негативную реакцию против спецоперации на Украине, полагает аналитик. В российских банках будет непросто конвертировать данные банкноты в другую валюту, и сбережения граждан России превратятся в бумагу. 

Президенту Байдену следует указать, что действие стодолларовой купюры прекращается именно из-за СВО на Украине и "насилия в отношении мирного населения". Тогда РФ могут захлестнуть волны негодования, наивно считает Куналакис.

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Автор: Дмитрий Плотников
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