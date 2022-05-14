В США предлагают вывести из оборота стодолларовые купюры, чтобы наказать россиян

Американцы предлагают удалить из оборота стодолларовые купюры, чтобы наказать граждан РФ.

Это сообщает The Wall Street Journal.

Аналитик Института Гувера Маркос Куналакис предложил президенту Джозефу Байдену "сжечь" долларовые накопления россиян с помощью вывода из обращения банкнот в 100 долларов.

Эксперт полагает, что большинство жителей РФ еще не ощутили на себе санкции, а вывод из оборота купюр окажет давление на Путина.

Куналакис уверен, что удар будет нанесён по среднему классу и состоятельным гражданам. На 2019 г. россияне скопили более 300 т. этих купюр. Это не меньше 31,5 млрд долл.

Все действия, связанные со стодолларовой банкнотой, вызывают панику в РФ, уверен он. В 1996 году миллионы граждан России были встревожены, когда США изменили дизайн 100 долларов, чтобы её было сложнее подделывать. Почти 4/5 стодолларовых купюр находятся за пределами Штатов.

Быстрая отмена купюры Минфином США вызовет внутреннюю негативную реакцию против спецоперации на Украине, полагает аналитик. В российских банках будет непросто конвертировать данные банкноты в другую валюту, и сбережения граждан России превратятся в бумагу.

Президенту Байдену следует указать, что действие стодолларовой купюры прекращается именно из-за СВО на Украине и "насилия в отношении мирного населения". Тогда РФ могут захлестнуть волны негодования, наивно считает Куналакис.