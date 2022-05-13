"Аэрофлот" выкупает лизинговые самолёты

Российский "Аэрофлот" выкупил у иностранных лизинговых компаний восемь самолётов Airbus А330. Все они стали собственностью компании, сообщили в ней.

Выкупленные лайнеры внесены в российский реестр.

"Выкуплены восемь самолётов А330 у иностранных лизингодателей в рамках исполнения договорных обязательств. Оформлены свидетельства собственности в РФ на ПАО "Аэрофлот", — передаёт сообщение авиакомпании РИА Новости.

После начала спецоперации на Украине страны Запада ввели запрет на поставки в Россию самолётов и запчастей к ним, а также обязали лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. Из-за опасений ареста воздушных судов Росавиация рекомендовала приостановить международные полёты на бортах, находящихся в лизинге.