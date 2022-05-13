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Автор Камиль Джабраилов

Инвестиционный эксперт Полевой не исключил падения курса доллара до 45 рублей

Экономика

Директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой считает, что курс доллара в перспективе может упасть до 45 рублей. В этом случае стоимость американской валюты опустится до уровня 2014 года.

Инвестиционный эксперт Полевой не исключил падения курса доллара до 45 рублей

По словам эксперта, курс доллара зависит от необходимости балансировки профицита текущего счёта, который возник в результате сохраняющегося в России высокого экспорта и резко снизившегося импорта после введения западных санкций. Это привело к тому, что в стране упал спрос на валюту, и такое положение дел может и дальше укреплять рубль.

"Наши исходные оценки возможных ориентиров по курсу, способных сбалансировать профицит текущего счёта при отсутствии потоков по финансовому счёту — от 45 до 55 рублей за доллар", — сказал Полевой.

При этом он отметил, что снижение введённого Центробанком норматива по обязательной продаже экспортёрами 80% валютной выручки не сильно отразится на курсе рубля.

"Банк России заявлял, что в 2021 году экспортёры продавали 77% выручки, то есть это вряд ли сильно ослабит рубль", — считает представитель инвестиционной компании.

Курс доллара по отношению к рублю показывает падение после введения антироссийских санкций. Официальный курс американской валюты на выходные и понедельник — 63,7 рубля.

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Автор: Камиль Джабраилов
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