Инвестиционный эксперт Полевой не исключил падения курса доллара до 45 рублей

Директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой считает, что курс доллара в перспективе может упасть до 45 рублей. В этом случае стоимость американской валюты опустится до уровня 2014 года.

По словам эксперта, курс доллара зависит от необходимости балансировки профицита текущего счёта, который возник в результате сохраняющегося в России высокого экспорта и резко снизившегося импорта после введения западных санкций. Это привело к тому, что в стране упал спрос на валюту, и такое положение дел может и дальше укреплять рубль.

"Наши исходные оценки возможных ориентиров по курсу, способных сбалансировать профицит текущего счёта при отсутствии потоков по финансовому счёту — от 45 до 55 рублей за доллар", — сказал Полевой.

При этом он отметил, что снижение введённого Центробанком норматива по обязательной продаже экспортёрами 80% валютной выручки не сильно отразится на курсе рубля.

"Банк России заявлял, что в 2021 году экспортёры продавали 77% выручки, то есть это вряд ли сильно ослабит рубль", — считает представитель инвестиционной компании.

Курс доллара по отношению к рублю показывает падение после введения антироссийских санкций. Официальный курс американской валюты на выходные и понедельник — 63,7 рубля.