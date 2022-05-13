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Автор Елена Ивченко

Медведев о альтернативе импортозамещения: "Придётся всё делать самим"

Экономика

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что альтернативы импортозамещению нет, поэтому придётся всё делать самим. Речь идёт о внедрении передовых отечественных решений во всех отраслях экономики.

"Если раньше это можно было делать опционально, типа "ну получится — хорошо, не получится — все равно никуда не денутся, продадут". Сейчас ситуация другая. Поэтому нужно будет сделать самим", — заключил зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев рассказал, что введение антироссийских санкций приведёт к разрушению целый ряд глобальных цепочек поставок товаров, что приведёт к логистическому кризису, включая крах деятельности иностранных авиакомпаний. 

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Автор: Елена Ивченко
дмитрий медведев
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