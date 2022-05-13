Бизнесмен из США Илон Маск приостановил сделку по покупке соцсети Twitter*. Сейчас предприниматель ждёт результаты проверки количества фейковых аккаунтов.
Маск о приостановке написал в аккаунте.
"Сделка с Twitter* временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее пяти процентов пользователей", — сказано в твите.
Акции сервиса после этого рухнули на предварительных торгах уже на 20%, тогда как акции компании "Тесла" дорожают более чем на 5%.
Две недели назад Маск объявил, что хочет приобрести социальную сеть за 44 млрд долларов. По его словам, он верит в потенциал Твиттера* стать платформой для свободы слова.
Twitter* Inc. был основан в 2006 г. Его основной продукт — соцсеть для обмена короткими постами. Штаб-квартира сервиса находится в американском Сан-Франциско (Калифорния).
* - заблокирован РКН за невыполнение требований российского законодательства.
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