Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter*

Бизнесмен из США Илон Маск приостановил сделку по покупке соцсети Twitter*. Сейчас предприниматель ждёт результаты проверки количества фейковых аккаунтов.

Маск о приостановке написал в аккаунте.

"Сделка с Twitter* временно приостановлена в ожидании подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые учетные записи действительно представляют менее пяти процентов пользователей", — сказано в твите.

Акции сервиса после этого рухнули на предварительных торгах уже на 20%, тогда как акции компании "Тесла" дорожают более чем на 5%.

Две недели назад Маск объявил, что хочет приобрести социальную сеть за 44 млрд долларов. По его словам, он верит в потенциал Твиттера* стать платформой для свободы слова.

Twitter* Inc. был основан в 2006 г. Его основной продукт — соцсеть для обмена короткими постами. Штаб-квартира сервиса находится в американском Сан-Франциско (Калифорния).

* - заблокирован РКН за невыполнение требований российского законодательства.