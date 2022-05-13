Это шанс: Аргентина собралась извлечь пользу из проблем России

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что его страна готова продавать сжиженный природный газ на фоне антироссийских санкций. Он не скрывает, что это позволит Аргентине извлечь пользу из сложившегося кризиса. Что же, спасибо за честность…

"Аргентина может извлечь пользу, поскольку у нас вторые в мире трудноизвлекаемые запасы газа, и мы могли бы продавать сжиженный газ в Европу", — заявил президент в интервью изданию Monde.

При этом, по словам Альберто Фернандеса, Аргентина не выступает против антироссийских санкций, однако опасается глобальных последствий из-за предпринимаемых Западом мер.

Он также выразил обеспокоенность событиями вокруг Украины и призвал как можно быстрее достичь соглашения для разрешения кризиса.

В конце апреля министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявил, что власти этого латиноамериканского государства не считают санкции против Российской Федерации эффективным способом для решения ситуации на Украине.

"Судить страны и вводить санкции и блокады — не метод Аргентины, <…> и нам кажется, что подобные действия в регионе привели только к большему неравенству и отставанию в социальном плане", — сказал Кафьеро.

Напомним, во время пандемии коронавируса Аргентина одной из первых получила российскую вакцину "Спутник V". Президент Альберто Фернандес сделал три прививки российским препаратом.

Позднее он подчёркивал, что действия Евросоюза, который не регистрировал российскую вакцину, продиктованы в первую очередь геополитикой. По словам президента Аргентины, он лично убеждал европейских политиков в эффективности российской вакцины и в качестве примера приводил опыт вакцинации своей страны.

Сам Фернандес подчёркивал, что "Россия первая озаботилась тем, чтобы Аргентина получила вакцину от коронавируса". И заявлял, что его страна в долгу перед Россией за поставки вакцины.