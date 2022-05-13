Глава Минтруда Германии Хубертус Хайль раскритиковал намерение властей как можно быстрее перестать покупать газ из России. Как подчеркнул министр, в этом случае в ФРГ, скорее всего, начнётся "двойной кризис". Известно, что так называют сочетание валютного и банковского кризисов.
"Мы бы вступили в стагфляцию, то есть оказались бы в условиях экономического кризиса при взрывном росте цен", — подчеркнул руководитель немецкого ведомства, передаёт Rheinische Post.
Ранее гендиректор Промышленного союза Германии Йоахим Ланг заявлял, что экономика страны уже испытывает "двойной кризис". По мнению главы организации, сектор не восстановится в ближайшем будущем.
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