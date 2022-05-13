Минтруд Германии предупредил об угрозе "двойного кризиса" при отказе от газа РФ

Глава Минтруда Германии Хубертус Хайль раскритиковал намерение властей как можно быстрее перестать покупать газ из России. Как подчеркнул министр, в этом случае в ФРГ, скорее всего, начнётся "двойной кризис". Известно, что так называют сочетание валютного и банковского кризисов.

"Мы бы вступили в стагфляцию, то есть оказались бы в условиях экономического кризиса при взрывном росте цен", — подчеркнул руководитель немецкого ведомства, передаёт Rheinische Post.

Ранее гендиректор Промышленного союза Германии Йоахим Ланг заявлял, что экономика страны уже испытывает "двойной кризис". По мнению главы организации, сектор не восстановится в ближайшем будущем.